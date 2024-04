Profissionais de saúde em Portugal sofrem agressões devido à falta de recursos

Médicos e enfermeiros estão de acordo que a falta de recursos está na origem de muitos destes casos de agressão e pedem mais proatividade por parte da tutela. Os sindicatos dos médicos e enfermeiros pedem intervenção do Governo, uma vez que as agressões a profissionais de hospitais e centros de saúde se agravaram o ano passado. Casos de agressão terão duplicado o ano passado, falta de recursos está na origem de muitos destes casos de agressão.

O marido de uma doente conta à SIC que a esposa chegou ao hospital na tarde de domingo de Páscoa, mas pelas 21:00 do dia seguinte ainda não tinha sido atendida. Há ainda relatos de idosos que ao fim de 10 horas à espera acabaram por desistir. Constrangimentos nas urgências de obstetrícia e pediatria em Lisboa mantêm-se em abril. O Ministério da Saúde garante que estas 62 novas unidades vão dar médico a mais de 100 mil utentes e levar a aumentos salariais para 974 profissionais de saúde

Médicos vão reclamar ao novo Governo um aumento de 20%Sindicato defende acréscimo salarial para recuperar perda de poder de compra.

Governo AD: Privados não querem fornecer médicos de família ao SNS, misericórdias serão a única soluçãoAcesso. Plano de Emergência da AD aposta na medicina familiar só com misericórdias. Sem passar exames, grupos não têm interesse

Governo de Portugal nega negligência nos fundos do Plano de Recuperação e ResiliênciaO Conselho de Ministros garante que não houve nenhuma negligência quanto aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e garante que o próximo governo pode submeter o pedido para obter o 5.º pagamento. O Governo "repudia as acusações falsas" de Luís Marques Mendes sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

PRR: Governo salienta que Portugal é um dos países que 'está na liderança' da execuçãoMinistra da presidência referiu que o 5º pedido de desembolso 'tem dimensões legislativas que caberá agora ao próximo Governo e à próxima AR aprovar' e que terá lugar uma transição de pastas.

Governo defende que Portugal 'não deve abdicar' da autonomia alcançada com as contas certasEnquadramento permite adotar políticas 'de apoio aos que trabalham na administração pública' e tomar 'decisões de ajuda humanitária', refere a ministra da Presidência.

Governo defende que Portugal 'não deve abdicar'da autonomia alcançada com as contas certasMariana Vieira da Silva considera que 'o país alcançou um nível de autonomia' com as contas certas 'de que não deve abdicar'. Quanto a um orçamento retificativo, escusou-se a fazer comentários.

