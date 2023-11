Presidente da República visita a Moldova

É a primeira visita oficial de um chefe de Estado português àquele país, que foi uma antiga república da União Soviética.

Marcelo Rebelo de Sousa vai encontrar-se esta segunda-feira com Maia Sandu e também tem previsto encontros com o primeiro-ministro moldavo, Dorin Recean, e o presidente do parlamento, Igor Grosu, de acordo com a informação transmitida pela Presidência da República.

Depois de um encontro entre os dois chefes de Estado, o Presidente da República vai participar na cerimónia de assinatura de uma carta de intenções de cooperação educacional entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho Nacional de Reitores da Moldova. headtopics.com

Ao início da tarde, o chefe de Estado vai encontrar-se com o presidente do parlamento moldavo, Igor Grosu, e logo após o encontro vai homenagear com uma coroa de flores Ștefan cel Mare și Sfânt, Estêvão III “O Grande”, antigo príncipe da Moldova que ficou conhecido pela resistência ao império otomano, entre os séculos XV e XVI.

Durante a tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai também reunir-se com o primeiro-ministro, Dorin Recean, e finaliza o dia com um jantar oficial oferecido pela Presidente da Moldova. Na terça-feira, o Presidente da República participa pelas 11h30 locais (9h30 em Lisboa) numa cerimónia para assinatura de um memorando entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a congénere moldava. headtopics.com

O chefe de Estado português vai também encontrar-se com estudantes dos cursos de Relações Internacionais e Direito da Universidade Estatal da Moldova e está prevista uma intervenção sobre o tema “O novo equilíbrio de poderes na Europa e no mundo”.

