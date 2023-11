Presidente da APA antecipa comissão de serviço

O ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, anunciou que o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já tinha, antes mesmo dosobre suspeitas de tráfico de influências que fez cair o Governo na semana passada, “solicitado a antecipação da sua comissão de serviço até ao final do ano”.

O ministro respondia a uma questão colocada pelo deputado da Iniciativa Liberal Bernardo Blanco sobre se iria manter em funções o presidente da APA, constituído arguido no âmbito das investigações do Ministério Público sobre negócios deDuarte Cordeiro foi ouvido nesta segunda-feira, 13 de Novembro, ao lado dos secretários de Estado, na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, para discutir a proposta de orçamento do Ambiente e da Acção Climática para 2024. A audição começou com mais de uma hora de atraso, depois da demora na audição com o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes — a quem, aliás, também foram colocadas questões sobre “o projecto do hidrogénio verde”, um dos projectos visados na investigação do Ministério Públic

