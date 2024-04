Pedro Teixeira e Sara Matos tentam se reconciliar após fim do relacionamento

O ator Pedro Teixeira e a atriz Sara Matos estão tentando se reconciliar após o fim do relacionamento. O casal, que tem um filho em comum, havia terminado a relação no ano passado, mas continuavam aparecendo juntos por causa da criança. Pedro havia dito a Sara que esperaria por ela o tempo que fosse necessário. Nos últimos meses, o ator se dedicou ao trabalho e ao luto do fim do namoro de 9 anos.

No entanto, recentemente, Pedro afirmou estar bem e tranquilo, e que ele e Sara estão tentando se reconciliar

Pedro Teixeira Sara Matos Reconciliação Relacionamento Filho

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



ATelevisao / 🏆 21. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mafalda Matos Além - Extremamente DesagradávelJoana Marques dá-nos conta de mais uma atriz que perdemos para o esoterismo.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Amigo de Hélder Teixeira revela sobre o ex-concorrente do 'Big Brother': 'Estava feliz eRedactor.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Espanhóis contestam vitória da Teixeira Duarte no IP3As espanholas Acciona e Ferrovial, e a portuguesa ABB, contestaram o resultado preliminar do concurso de 130 milhões para o troço entre Santa Comba Dão e Viseu, que deu a vitória à Teixeira Duarte.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Matos Gomes escreveu 'Geração D', autobiografia dos que foram da ditadura à democraciaO escritor e ex-militar Carlos Matos Gomes define o seu novo livro, 'Geração D', como uma homenagem e uma autobiografia da sua geração, a que conheceu a ditadura, a Guerra Colonial e fez o 25 de Abril de 1974.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Matos Gomes escreveu 'Geração D', autobiografia dos que foram da ditadura à democraciaNo seu novo livro, Matos Gomes explica que a "Gera&231;&227;o D" &233; a gera&231;&227;o da "Democracia, da Deser&231;&227;o, da Descoloniza&231;&227;o, das Doutrinas e do Doutrinar, da Discuss&227;o, da Dial&233;tica, do Desmistificar, do Desmobilizar, da Den&250;ncia, da Desobedi&234;ncia, do Div&243;rcio", a...

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Bárbara Norton de Matos e cavaleiro foram com os filhos à missa no domingo de PáscoaEstrela da SIC esteve com Flor, em Monforte, ao lado do toureiro e do filho deste, António. O CM fotografou-os a caminho da igreja.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »