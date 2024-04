Montenegro quer governar "4 anos e meio" e abre diálogo sobre corrupção: O discurso de tomada de posse do primeiro-ministro Pinto da Costa explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisão ONU afirma que ataque a ONG "não foi incidente isolado": já morreram cerca de 200 trabalhadores humanitários Câmara do Barreiro e GNR tentam identificar dono de cabras que entraram em cemitério Cama de hotel onde dormiu Cristiano Ronaldo vai ser leiloada 50 anos da revolução: Onde podemos

ver o património do 25 de Abril? ONG fundada por Chef espanhol suspende operações em Gaza após ataque "imperdoável" que matou 7 funcionários As primárias do Livre contam com 63 candidatos que querem integrar a lista do partido às eleições europeias de junho, processo interno no qual o porta-voz Rui Tavares não vai participar depois de ter admitido essa possibilidad

Rui Tavares garante que o Livre 'sabe crescer bem' e quer 'rebentar balão' da extrema-direita'Há espaço para uma esquerda verde europeia em Portugal', disse o porta-voz do partido.

Livre com 63 candidatos que querem integrar lista às europeias, Rui Tavares não avançaRui Tavares foi eurodeputado independente eleito pelas listas do BE entre 2009 e 2014.

Rui Tavares desafia AD e IL a clarificar posição sobre moção de rejeiçãoAcérrimo defensor da convergência à esquerda, Rui Tavares insistiu na união deste espectro político após as eleições de domingo e desafiou a AD e a IL a clarificar se votariam a favor de uma moção de rejeição a um Executivo de maioria relativa de esquerda.

BE prepara manifestação no 25 de Abril contra 'viragem à direita' e Livre critica atenção mediática do ChegaRui Tavares explica importância de a esquerda 'coordenar trabalho parlamentar' na nova legislatura.

Rui Tavares salienta que é preciso 'respeitar todos os votos por igual'Em entrevista ao 360 da RTP3, o porta-voz do Livre sublinhou que é necessário 'respeitar todos os votos por igual', em particular no atual cenário de 'potencial ingovernabilidade', em que 'os votos das comunidades podem ser decisivos'.

Demagogia de Ventura e o irrealismo de Rui Tavares'Ventura é eficaz, mas não quer dizer que seja bom'. Ainda a 'narrativa irresponsável' de Rui Tavares, a 'boa gestão' pós-eleições de Montenegro e o PS, que 'tem muita reflexão para fazer'.

