Miguel Oliveira termina em 11º lugar no Grande Prémio das Américas de MotoGP

O piloto natural de Almada cortou a meta a 18,542 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales , que deixou o estreante Pedro Acosta na segunda posição.O piloto português Miguel Oliveira , da Aprilia, foi este domingo 11.º classificado no Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira ronda do campeonato do mundo.

O piloto natural de Almada cortou a meta a 18,542 segundos do vencedor, o espanhol Maverick Viñales , que deixou o estreante Pedro Acosta na segunda posição, a 1,728 segundos, com o italiano Enea Bastianini em terceiro, a 2,703. Com estes resultados, o espanhol Jorge Martin , que foi quarto, lidera o Mundial de pilotos, com 80 pontos, mais 21 do que Bastianini.A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, adquiriu 86% do capital da Dorna, empresa promotora dos campeonatos do mundo de velocidade. Negócio deverá ficar concluído até final do ano do ano.

Miguel Oliveira Grande Prémio Das Américas Motogp Maverick Viñales Pedro Acosta

