Marine Le Pen e Jordan Bardella lideram o Reagrupamento Nacional nas eleições europeias

Marine Le Pen, antiga chefe da extrema-direita francesa, com o seu delfim Jordan Bardella, cabeça de lista do Reagrupamento Nacional às eleições europeias de junho. Era ainda adolescente quando se juntou à então Frente Nacional. Agora, aos 28 anos, pode levar o partido que já lidera ao melhor resultado de sempre nas europeias de junho. É a primeira vez em meio século que à frente da extrema-direita francesa está alguém que não se chama Le Pen.

Mas a ascensão fulgurante de Bardella, patrocinada por Marine, pode ser travada caso pretenda substituir a sua criadora: “terá o mesmo destino dos outros que tentaram apropriar-se do património Le Pen” “Mesquinho e insuficiente.” Foi com estes dois adjetivos que o presidente do Reagrupamento Nacional (ex-Frente Nacional, de extrema-direita), Jordan Bardella, se referiu ao ainda curto mandato do primeiro-ministro, que iniciou funções em janeir

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marine Le Pen será julgada no outono por suspeita de desvio de fundos da UEVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Marine Le Pen será julgada no outono por suspeita de desvio de fundosMarine Le Pen foi acusada em junho de 2017 de abuso de confian&231;a e cumplicidade, acusa&231;&245;es posteriormente reclassificadas como "desvio de fundos p&250;blicos".Em 2018, o Parlamento Europeu estimou as suas perdas em 6,8 milh&245;es de euros nos anos de 2009 a 2017.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Marine Le Pen é suspeita por desvio de fundos da UE e será julgada em setembroO Parlamento Europeu estima que, entre 2009 e 2017, foram perdidos 6,8 milhões de euros. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Marine Le Pen julgada por suspeita de desvio de fundos da UENascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Marine Le Pen será julgada no outono por suspeita de desvio de fundos da UEA líder da extrema-direita francesa e outro membro do partido terão desviado envelopes, entre 2004 e 2016, com 21 mil euros por mês, provenientes da UE, para pagar a assistentes parlamentares.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Marine Le Pen julgada no outono por suspeita de desvio de fundos da UEAlém da líder de extrema-direita, outros 11 eurodeputados do seu partido estão a ser julgados por um alegado esquema de desvio de envelopes para pagar a assistentes parlamentares

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »