Marca chinesa de automóveis BYD se aproxima da Tesla em vendas de carros elétricos

Há uma marca chinesa de automóveis que se está a aproximar cada vez mais da Tesla em número de carros eléctricos vendidos no mundo. A BYD - Build Your Dream - já está no mercado português, em parceria com o Grupo Salvador Caetano. A aposta no mercado europeu é tão significativa que a empresa decidiu investir mais de três mil milhões de euros para construir os seus próprios cargueiros e transportar 7000 carros de cada vez para território europeu, onde já tem 170 lojas próprias.

Para conhecer melhor a BYD, neste episódio, conversamos com o jornalista de Economia Vítor Andrade.Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dia





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.