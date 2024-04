Manifestações contra a imigração e antifascista autorizadas no Porto

Uma manifestação contra a imigração e outra antifascista vão decorrer a 350 metros de distância no sábado na baixa do Porto, tendo já sido autorizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Contactada pela Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto afirmou esta terça-feira que foi dado parecer positivo à realização das duas manifestações, que serão acompanhadas por agentes de segurança.

Também a Câmara do Porto afirmou que foi solicitada avaliação policial ao Comando Metropolitano da PSP do Porto, como acontece em todas as manifestações. "O parecer policial não é contrário à realização das manifestações indicadas", acrescenta, destacando que o direito de manifestação"não carece de autorização" do presidente da autarquia e que a avaliação de segurança é"da exclusividade competência da PSP". "Não compete à CMP ajuizar sobre matérias exclusivamente policiais. As manifestações previstas para o dia 06 de abril não são geograficamente coincidente

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Manifestações anti-imigração e antifascista a 350 metros de distância no PortoPSP deu parecer positivo &224; realiza&231;&227;o das duas manifesta&231;&245;es, que ser&227;o acompanhadas por agentes de seguran&231;a.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Manifestações opostas ocorrem a 350 metros de distância no PortoO Comando Metropolitano da PSP do Porto afirmou esta segunda-feira que foi dado parecer positivo à realização das duas manifestações, que serão acompanhadas por agentes de segurança.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Manifestações anti-imigração e antifascista a 350 metros de distância no PortoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Manifestações anti-imigração e antifascista a 350 metros de distância no PortoAmbos os protestos foram autorizados pela PSP, que terá agentes a acompanhar os protestos. Protesto neonazi foi proibido em Lisboa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Uma ligeira vitória, uma pequena derrota e uma grande ameaçaCom a noite eleitoral ainda longe de fechada, embora apontando como mais provável uma vitória da AD, Henrique Monteiro afirma que a coligação liderada por Luís Montenegro “não terá vida fácil”. “Uma aliança da AD com a IL tem, apenas, como garantia que o partido de André Ventura e o PS não têm o mínimo interesse em confundir-se ou convergir.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Livros da semana: uma fuga, uma celebração, um alerta e uma bibliotecaAs recomendações de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares para esta semana

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »