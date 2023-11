Lesados do BES e Banif entregam relatórios para solução de reaver dinheiro

A 13 de outubro, os lesados do BES e do Banif entregaram, no Ministério das Finanças, os relatórios para uma solução que permita reaver o dinheiro que reclamam. Os lesados do Banif e das sucursais exteriores do BES temem que a crise política impeça a solução que vinham a negociar há anos com o Governo para os compensar parcialmente pelas perdas sofridas nos colapsos dos bancos.

"Estamos preocupados, trabalhámos durante cinco anos de forma árdua para encontrar por fim uma solução para os lesados do Banif e das sucursais exteriores do BES e esta avalanche política surge no mês quando estávamos para anunciar as soluções", disse o advogado Nuno Vieira, representante de lesados. O advogado disse que, apesar da crise política, os lesados esperam que o atual Governo ainda avance com o processo para que o novo executivo tenha condições de pegar no assunto e o fechar rapidamente. "Não queremos morrer na praia, contamos que o Governo seja responsável nesta fase transitória, que permita continuar o dossiê e que o entregue ao próximo Governo para finalizar", afirmou





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Lesados do BES e Banif entregam relatórios para solução de reaver dinheiroOs lesados do BES e do Banif entregaram, no Ministério das Finanças, os relatórios para uma solução que permita reaver o dinheiro que reclamam. Temem que a crise política impeça a solução que vinham a negociar há anos com o Governo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Estado angolano alivia riscos do BES (no BES Angola)Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ex-administrador do BES garante desconhecer pagamentos a um alto quadro do BESUm dos ex-administradores do Banco Espírito Santo garante desconhecer os pagamentos ao alto quadro do BES António Natário Rio Tinto.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

OE2024: Fenprof foi ao Ministério das Finanças entregar proposta sobre tempo de serviçoDepois do Ministério da Educação não responder à proposta — que prevê a recuperação faseada do tempo de serviço — no novo Orçamento, a Fenprof entregou-a ao Ministério das Finanças.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Fenprof foi ao Ministério das Finanças entregar proposta sobre tempo de serviçoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

IL vai propor revogação do aumento do IUC e desconfia de garantias de MedinaMinistério das Finanças garante limite de subida anual do imposto de 25 euros.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »