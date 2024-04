Um lago de uma pedreira na zona da Baviera, na Alemanha, ficou pintado de roxo devido às bactérias sulfurosas que chegaram à superfície da água. A nova cor do lago tem atraído turistas para o local.

Presidente do Botsuana ameaça enviar 20.000 elefantes para a AlemanhaEm causa estão as críticas de Berlim à caça de paquidermes e à exportação de troféus.

Presidente do Botswana ameaça enviar 20 mil elefantes para a AlemanhaO aviso foi feito em declarações ao jornal Bild, da Alemanha. O presidente do Botswana ameaçou enviar cerca de 20 mil elefantes para o país europeu depois de declarações críticas da ministra alemã do Ambiente sobre a importação de troféus de caça.

44 faz lembrar SS: Alemanha altera camisolas do Euro por alegada alusão ao regime naziA marca Adidas, responsável pelos equipamentos germânicos, suspendeu a venda da camisola no seu site e cancelou as vendas com o número '44', que faz alegadamente faz lembrar as 'SS', diminutivo para Schutzstaffel, a força armada ligada ao regime nazi liderado por Adolf Hitler durante Segunda Guerra Mundial.

Adidas proíbe número 44 em camisolas da Alemanha por semelhanças com símbolo naziDesign das novas camisolas para o Euro2024 assemelha-se aos “rel&226;mpagos” das SS, a pol&237;cia de estado de Adolf Hitler. Adidas cancelou vendas e bloqueou a personaliza&231;&227;o de camisolas. Federa&231;&227;o Alem&227; de Futebol vai alterar forma do n&250;mero 4.

