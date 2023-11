Líder do PSD defende que próximo Governo não pode ficar refém de extremismos

O presidente social-democrata defendeu que a"geringonça" foi a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico. O líder do PSD, Luís Montenegro, defendeu na segunda-feira que o próximo Governo não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda. "Creio que é muito bom para Portugal que o próximo Governo não esteja refém de extremismos e temos de assegurar que não vem aí uma 'geringonça' 2.

0 face à original de 2015, disse Luís Montenegro durante uma assembleia de militantes em Albufeira, no distrito de Faro. Para Montenegro, a 'geringonça' original que"durou oito anos, primeiro acompanhada e depois sozinha, é a responsável pelo empobrecimento do país, com políticas estatizantes e teimosas do ponto de vista ideológico". Ao dirigir-se aos militantes, Montenegro recordou que"está hoje nas mãos do partido", fazer Portugal mudar de Govern

:

CMJORNAL: Presidente do PSD apela ao uso da ética republicanaLuís Montenegro pede a Mário Centeno para avaliar as garantias de imparcialidade e isenção do cargo de governador do Banco de Portugal

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Pedro Nuno: 'Governo de PSD e IL já é suficientemente radical. Seria mais radical do que o de Passos Coelho'Pedro Nuno Santos disse que 'PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo' judicial. Em entrevista à SIC, assumiu que já se teria demitido no lugar de Galamba.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: UTAO diz que receita de impostos diretos vai ser mais alta do que prevê GovernoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Governador do Banco de Portugal nega convite para liderar o GovernoMário Centeno confirma que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o Governo

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Ministro do Ambiente diz que Governo de gestão irá fazer reflexão sobre matérias a decidirO ministro do Ambiente afirmou que o Governo de gestão irá fazer uma reflexão sobre as matérias que se justifica tomar decisões, dando prioridade a questões que envolvam fundos comunitários, licenças e pagamentos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Ex-ministro das Finanças João Leão nomeado para o Tribunal de Contas EuropeuO ex-ministro das Finanças João Leão foi escolhido pelo Governo para o Tribunal de Contas Europeu (TCE). O secretário de Estado dos Assuntos Europeus afirmou que não há risco de conflito de competências. A nomeação de Leão foi defendida pelo deputado do PSD Paulo Moniz.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »