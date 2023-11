Líder do PSD afirma que só não terá condições de governabilidade se o Chega e o PS estiverem de acordo

O líder social-democrata afirmou que só não serão dadas condições de governabilidade aos sociais-democratas se o Chega e o PS estiverem de acordo, garantindo ainda não ter intenção de formar um Governo de bloco central.O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira o partido só não terá condições de governabilidade se"o Chega e o PS estiverem de mãos dadas".

"Se o PSD não tiver maioria absoluta no parlamento, o PSD tentará encontrar o reforço da sua posição de maneira a alcançar essa maioria, sendo certo que não se vai coligar nem com o PS, nem com o Chega. Se mesmo assim não houver maioria absoluta, terão de ser esses partidos a tomar uma de duas posições: ou dar condições de governabilidade ao Governo ou então deitá-lo abaixo", afirmou o líder do PSD à margem da conferência"A nova economia" organizada pela CNN Portugal. Aos jornalistas, Montenegro afirmou que só não serão dadas condições de governabilidade ao PSD"se o Chega e o PS estiverem de mãos dadas"."Com a minha liderança no PSD isso não acontecerá seguramente", referi





