Líder do PPM não foi convidado para tomada de posse do novo Governo

O líder do Partido Popular Monárquico (PPM), Gonçalo da Câmara Pereira, afirmou que não foi convidado para assistir à tomada de posse do novo Governo em Portugal. Ele disse que não está preocupado com isso e confia nas soluções e escolhas feitas pelo novo Governo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, desafiou o Partido Socialista a ser claro e autêntico em relação à sua atitude, se será uma oposição democrática ou um bloqueio democrático.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Gonçalo da Câmara Pereira defende entendimentos com o ChegaO líder do partido monárquico, que faz parte da coligação AD, revelou que vai esta terça-feira pedir uma reunião a Luís Montenegro para falar sobre o futuro Governo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Câmara dos EUA aprova pacote orçamental para evitar paralisação do governoO Senado pode não conseguir fazer passar esta proposta antes da meia-noite, mas o impacto de falhar o prazo será mínimo dado que maioria dos funcionários estarão de folga no fim-de-semana.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Câmara dos EUA aprova pacote orçamental para evitar paralisação do GovernoA Câmara de Representantes do Congresso dos EUA aprovou hoje um pacote orçamental que pode evitar a paralisação parcial de várias agências federais do Governo, se o Senado se apressar a votá-lo.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Câmara dos EUA aprova pacote orçamental para evitar paralisação do GovernoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Gonçalo da Câmara Pereira. 'Não fui convidado' para a tomada de posse do Governo"Devem ter-se esquecido, mas sem stress. N&227;o h&225; problema", revelou o l&237;der do PPM, em declara&231;&245;es &224; Renascen&231;a.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Gonçalo da Câmara Pereira diz que se a AD ganhar partido vai estar no Governo 'com ou sem elementos'C&226;mara Pereira chegou ao hotel perto do Marqu&234;s de Pombal, Lisboa, onde a coliga&231;&227;o PSD/CDS-PP/PPM est&225; a acompanhar a noite eleitoral e desvalorizou a sua aus&234;ncia de toda a campanha nacional da AD.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »