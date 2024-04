O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje que o Governo português defende o reconhecimento da Palestina como Estado "num âmbito multilateral", no seio da União Europeia e da Organização das Nações Unidas

O primeiro-ministro espanhol já se comprometeu a reconhecer o Estado palestiniano até julho e tem tentado mobilizar outros países europeus para avançarem com a decisão em conjunto com o Governo de Madrid.Luís Montenegro considerou que a posição dos governos de Portugal e de Espanha, neste momento, “não é assim tão distante”, mas afirmou que não é a mesma.

O primeiro-ministro insistiu, em resposta a questões dos jornalistas, que a posição do atual governo português em relação ao conflito no Médio Oriente e à situação na Faixa de Gaza é de que primeiro deve haver um cessar-fogo imediato para garantir ajuda humanitária neste território palestiniano, que vive uma “situação absolutamente desastrosa”.

Portugal Palestina Estado Reconhecimento União Europeia Organização Das Nações Unidas

