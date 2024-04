Exame Informática TV nº 860: Participámos no Oeiras Eco-Rally e damos-lhe dicas sobre como escolher um powerbank

Neste programa, começamos ao volante de um carro elétrico de rali , mostramos-lhe o gira-discos moderno da JBL, revelamos os muitos pontos positivos do novo Renault Scenic E-Tech e terminamos com dicas sobre como escolher a melhor powerbank para o seu smartphone.

Exame Informática TV Oeiras Eco-Rally Powerbank Carro Elétrico JBL Renault Scenic E-Tech Smartphone

