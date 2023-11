Equipa da terceira divisão elimina Bayern Munique da Taça da Alemanha

O afastamento do campeão germânico acabou por ser a maior surpresa da eliminatória dos 16 avos de final, num encontro que ficou decidido graças ao golo tardio de Gaus (90+6 minutos) a favor o emblema do terceiro escalão.

No primeiro tempo, Müller (16) tinha dado vantagem aos bávaros, com Sontheimer (45+1) a restabelecer a igualdade, que parecia ser o resultado mais certo. Mais cedo, no Signal Iduna Park, o tento solitário de Marco Reus (43) foi suficiente para o Borussia Dortmund se impor perante o Hoffenheim, enquanto outra das surpresas aconteceu em Friburgo, com o emblema local a revelar-se incapaz de confirmar o favoritismo ante o secundário Paderborn, que teve como grande figura Filip Bilbija, autor de um 'bis'.

Sem problemas de maior, o Bayer Leverkusen foi ao campo do Sandhaussen, da terceira divisão, vencer de forma esclarecedora (5-2).ExclusivosJogador de 21 anos morre após ser atingido na rua com dez tirosArsenal entra na corrida por Geny Catamo

Lateral moçambicano voltou a ser decisivo, com um golo na vitória sobre o Boavista (2-0). Além dos arsenalistas, também o Aston Villa e o Tottenham estão a observar o jogador.

Roger Schmidt mudou de esquema e as águias voltaram às vitórias, em Arouca, na estreia na Taça da Liga.Di Maria e Arthur Cabral marcaram os golos do encontro.

