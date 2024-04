Embaixada da Indonésia nega influência de Ronaldo no caso dos portugueses detidos

A Embaixada da Indonésia negou qualquer influência do jogador de futebol Cristiano Ronaldo no caso dos portugueses detidos no país. Segundo a embaixada, as detenções foram realizadas de acordo com as leis indonésias e não tiveram qualquer relação com a fama ou influência de Ronaldo.

Os portugueses foram detidos por suspeita de tráfico de drogas e estão sendo investigados pelas autoridades indonésias.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Embaixada acompanha traficantes detidos na Indónesia desde o inícioFonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao CM que visitas a Rui Alves e Fernando Sousa decorrerão até família conseguir visitá-los.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Aeroporto da Madeira: seis voos divergiram e dois foram canceladosO movimento no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo está concionado devido ao vendo forte.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

'É preciso ser louco para não respeitar um nome como Cristiano Ronaldo'O selecionador da Eslovénia, adversário de Portugal esta terça-feira, em jogo de preparação para o Euro2024, deixou largos elogios ao conjunto nacional, “um dos favoritos para o Europeu”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cristiano Ronaldo e mais sete jogadores juntam-se à seleçãoA seleção voltou este sábado ao trabalho já com Cristiano Ronaldo e de mais sete jogadores. Esperam-se mais estreias no particular de terça-feira na Eslovénia.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Transformação física de ex-colega impressiona Cristiano RonaldoNas redes sociais, o internacional português Cristiano Ronaldo mostrou-se impressionado com a forma física de um ex-colega do Real Madrid, que se tem dedicado ao culturismo.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Cristiano Ronaldo e mais 7 falham encontro de Portugal com a SuéciaRoberto Martínez chamou um total de 32 jogadores para os jogos de março, mas explicou logo que iria dividir o 'plantel' em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo com a Suécia e um terceiro, agora divulgado, para o jogo com os eslovenos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »