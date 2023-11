Corretora MDS ganha 3º maior contrato de seguros do Brasil

para a colocação do risco de seguros e de resseguros. O grupo com base em Portugal substituiu a corretora FM Global na consultoria e, com a renovação, ficou a Tokio Marine como a seguradora líder e a Zurich e a Swiss Re Corporate Solutions em co-seguro.

A Suzano tem 13 fábricas e 20 locais de risco que totalizam mil milhões de dólares de capitais cobertos por seguros.mudança de corretora das fábricas Suzano acontece depois da família Feffer, fundadora e que ainda hoje controla o capital de papeleira, ter vendido, em conjunto com a Sonae, os 100%trata-se de um dos três maiores contratos de seguros do Brasil, hoje conta com um limite de risco de mil milhões de dólares.

São 13 fábricas no Brasil, sendo três consideradas HPR (highly Protected Risk) além de alguns portos e terminais intermodais, totalizando mais de 20 locais de riscos em território brasileiro. Além das coberturas clássicas de riscos patrimoniais e lucros cessantes, a cobertura inclui obras de engenharia e para mercadoria armazenada nas fábricas, tudo contratado ao primeiro risco absoluto e sem claúsula de rateio.. “Foram mais de 100 resseguradores consultados para, conta o CEO da MDS Re, Thiago Tristão. Que ainda comentou ter verificado, principalmente no mercado de Londres, “a realidade ESG inserida nos negócios de seguros”.

“Ainda não temos como travar um paralelo concreto em descontos por ações ESG” – referiu o CEO da MDS Re – “no entanto,

