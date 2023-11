Congresso para rever estatutos vai lançar a campanha eleitoral do PSD

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) lamentou hoje que o PS tenha ignorado quase todos os pedidos da associação de alteração à proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), destacando, contudo, que o documento ainda não foi aprovado.

"Até ao lavar dos cestos é vindima, mas estamos, digamos, dececionados", disse à Lusa Jorge Veloso, presidente da ANAFRE, no final de uma reunião do Conselho Geral da associação, que hoje decorreu em Ílhavo, e que se seguiu a um encontro do Conselho Diretivo, na sexta-feira





🏆77. Renascenca » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

RENASCENCA: ANAFRE dá parecer desfavorável à proposta de Orçamento do Estado para 2024Associa&231;&227;o que representa as freguesias considera insuficiente a subven&231;&227;o geral atribu&237;da aos munic&237;pios.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Congresso Nacional do PS marcado para março de 2024Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Pedro Costa e João Bolina sobem a sétimo no Europeu de 49erPortugueses ainda procuram vaga para os Jogos Ol&237;mpicos de 2024.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Hong Kong vai elaborar a sua própria lei de segurança nacional em 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Hong Kong vai elaborar a sua própria lei de segurança nacional em 2024O chefe do governo de Hong Kong anunciou hoje que o território vai elaborar a sua própria lei de segurança nacional em 2024, quatro anos após Pequim ter imposto legislação para reprimir a dissidência.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Maria Corina Machado eleita para defrontar Maduro nas presidenciais da Venezuela de 2024Nascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »