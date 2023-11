Caixa Geral de Aposentações (CGA) continua deficitária apesar das injeções do Orçamento do Estado

Desde 2020 que a Caixa Geral de Aposentações (CGA) recebe, anualmente, mais de cinco mil milhões de euros do Orçamento do Estado para minorar o saldo deficitário deste sistema social. Só este ano, foram mais de 5,7 mil milhões de euros que entraram nas contas da CGA por via da conta do Estado. No entanto, estas injeções têm sido incapazes de retirar as contas da CGA do vermelho.

De acordo com dados do IGFSS, da Direção-geral do Orçamento e cálculos da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO),transferência extraordináriaPara o próximo ano, apesar das contas melhorarem, o saldo da CGA deverá manter-se deficitário em 29 milhões de euros Para o próximo ano, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024, a CGA receberá mais de 6,5 mil milhões de euros do Orçamento de Estado

