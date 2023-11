“As crianças e os adolescentes têm de ter limites. Uma criança sem limites sente-se completamente perdida”

É nesta fase que começa o “diálogo” entre o “toque, o olhar e os sons emitidos pelos pais. Tudo isto são estratégias de estimulação, quer sensorial, quer de afeto, que são extremamente importantes”, explica a pediatra do neurodesenvolvimento da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. Há até quem diga que. Os bebés são muito perspicazes e querem perceber tudo o que se passa ao seu redor.

Em suma, tudo isto vai repercutir-se mais tarde, na escola, nas motivações escolares e na própria “ambição” da criança. O amor e a atenção são fundamentais no crescimento das crianças. “Toda a criança que tem afeto, amor, as condições básicas de vida asseguradas, por muitos problemas que tenha de saúde, vai ser uma criança feliz.” Para as crianças que não têm pais, é essencial existir um adulto de referência que promova uma interação regular.

A pediatra do neurodesenvolvimento demonstra o seu espanto com o grau de perceção e até de chantagem emocional que as crianças pequeninas fazem com os pais. “Uma criança, a partir dos sete meses, percebe tudo.” Ao longo da vida, o diálogo franco entre pais e filhos e a corresponsabilização são essenciais para que a criança cresça num ambiente seguro.

