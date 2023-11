Alemanha. Pelo menos cinco mortos em queda de andaime em Hamburgo

Pelo menos cinco pessoas morreram em Hamburgo na Alemanha, esta segunda-feira, na sequência da queda de um andaime num estaleiro de obras.

Segundo os bombeiros, há desaparecidos e trabalhadores soterrados. Uma pessoa gravemente ferida foi levada para o hospital. O acidente ocorreu em HafenCity, um bairro portuário conhecido pelo projeto de construção, considerado um dos maiores da Europa.

