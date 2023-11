A França anda a enterrar o seu neocolonialismo há duas décadas sem a África dar conta

O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email paraAo criar um novo grupo de discussão, tornar-se-à administrador e será responsável pela moderação desse grupo. Os jornalistas do PÚBLICO poderão sempre intervir.

:

RENASCENCA: Daniel Ramos. “Tentámos forçar erros ao Benfica”O Benfica venceu o Arouca, por 2-0, para a Ta&231;a da Liga.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no paísDesde o ataque do Hamas a Israel, a07 de outubro, as autoridades francesas registaram 857 atos antissemitas. São tantos em 3 semanas, como os registados durante o resto do ano.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no país'Situação no Médio Oriente não serve como justificação para o antissemitismo', afirmou a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: França promete uma 'luta impiedosa' contra o antissemismo no paísA primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, prometeu hoje uma 'luta impiedosa' contra o aumento do antissemitismo após a descoberta de `graffiti` antijudaicos em edifícios de vários bairros da capital.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: França promete uma “luta impiedosa” contra o antissemismo no paísVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Tempestade Ciarán pode causar os ventos mais fortes em décadas em França e InglaterraNa zona do Canal da Mancha, prevê-se que as regiões da Bretanha e Normandia sejam as mais afetadas.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »