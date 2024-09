PCB، پاکستانی کرکٹ کی بحالی کے لیے تربیت کیمپ کا اہتمام کرتا ہے

LAHORE - The Pakistan Cricket Board has organised a connection camp and has invited coaches, senior players, and board officials today to devise a new strategy to elevate cricket in Pakisatan.

According to the PCB, the purpose of the camp was to establish a clear vision for the future of Pakistan cricket. Chairman Mohsin Naqvi emphasised that this was the first step in a journey to reshape Pakistan cricet. He said that the connection camp was crucial for restoring the sport to its former glory.

PCB پاکستانی کرکٹ تربیت کیمپ نیا استراتج، GARY KIRSTEN

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



