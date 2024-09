Mexikodaki fırtına John azaldı ama sel tehlikesi sürüyor

ACAPULCO - Storm John started dissipating over Mexico's Pacific coast and was downgraded to tropical depression, but its remnants poured a deluge of almost 100 cm of rain on the southern state of Guerrero.

The US National Hurricane Center warned that "catastrophic flash flooding and mudslides will continue over portions of southern and south-western Mexico." Acapulco resident Vianey Reyes spoke to Reuters as relatives and neighbors bailed water from their homes and garages.

Fırtına Sel Meksika Güerrero Otis

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

İtalya'nın Emilia-Romagna Bölgesinde Taze Sel FelakatiCentral Europe'deki fırtına sistemi geçen hafta Romanya'dan Polonya'ya kadar yoğun sel felaketine sebep oldu ve en az 24 kişiyi öldürdü. Şimdi İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde de ikinci yıl üst üste yıkıcı sel felaketi yaşandı, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı ve okullar kapatıldı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Polonya 2025 Bütçesinde Doğal Afetler İçin Rezerv ArtırılıyorPolonya'da son zamanlarda meydana gelen ağır sel felaketleri nedeniyle, Finans Bakanı Andrzej Domanski, 2025 yılı draft bütçesinde doğal afetlerle mücadele için 3.2 milyar zlotylik (835.88 milyon dolar) bir rezerv ayırıldığını açıkladı.

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Orta Avrupa'da Felaket: Sel Numaralarını ArtırıyorEn az iki decadan beri Orta Avrupa'yı vurduğu en kötü sel felaketi nedeniyle ölü sayısı Pazartesi günü arttı. Yetkililer bazı bölgelerde yıkımın boyutlarını hesaplarken, diğerleri felaketin kendilerine ulaşmaya hazırlanıyor.

ذریعہ: 92newschannel - 🏆 21. / 51 مزید پڑھ »

Tropical Storm John lashes Mexican coast, two killed in mudslideTropical Storm John lashes Mexican coast, two killed in mudslide

ذریعہ: DunyaNews - 🏆 1. / 83 مزید پڑھ »

Norway tabloid’s collusion with pedophile judge exposed in Umar Farooq Zahoor’s ’s defamation lawsuitDubai-based business tycoon Umar Farooq Zahoor has sued Norwegian right-wing Verdens Gang (VG) tabloid and its reporter Rolf John

ذریعہ: BOLNETWORK - 🏆 9. / 63 مزید پڑھ »

Delegation Level Talks : Pakistan, US Discuss Entire Spectrum Of Bilateral RelationsActing under Secretary of State for Political Affairs, John Bass, held delegation-level talks with foreign Secretary Amna Baloch in Islamabad.

ذریعہ: PTVNewsOfficial - 🏆 16. / 51 مزید پڑھ »