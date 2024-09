Lahore میں خواتین کو ہلاک کرنے والے مکاری کے کیس میں پولیس نے شروع کر دیا تحقیقات

The reason for the double murder could not be ascertained, but police suspected that they might have been killed for honour.

The murderer escaped after the crime. Police launched a manhunt for the arrest of the killer. Punjab IG Dr Usman has take notice of the incident and sought a report from the Lahore CCPO, besides issuing directives for the early arrest of the killer.Robbers killed two persons during robbery in different incidents. They killed a trader during robbery in Kotladdah police jurisdiction.

Murder Lahore Pakistan Police Investigation Honour Killing

