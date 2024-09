ECP اپنی حکم کے مفہوم سے ہائی کورٹ سے رہنمائی طلب کرتا ہے

The Election Commission of Pakistan once again approached the Supreme Court on Thursday to seek an explanation of its verdict in the Sunni Ittehad Council reserved seats’ case under which these seats were given to the PTI , reported 24NewsHD TV channel.

The election commission said that the last time, following the court’s brief order in the case on July 12, 2024, when a clarification had been sought, the Act did not exist. Earlier, Chief Election Commissioner Sikandar Sultan Raja chaired the eighth ECP officials meeting to decide whether to implement the apex court’s verdict.

ECP سپریم کورٹ سننی اتحاد کونسل مخصوص سیٹس PTI

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

