32,400 Yıllık Buzdan Çıkan Kılıç Geyik Keşfedildi

– A remarkably well-preserved woolly rhinoceros was discovered near the Tirekhtyakh River in Russia’s Sakha Republic.

Woolly rhinos were large, shaggy animals with two horns that lived in Eurasia during the Pleistocene. These creatures are scientifically known as Coelodonta antiquitatis. “In this study we describe a newly found frozen mummy of a young woolly rhinoceros , dated to the Karginian Interstadial of the Late Neopleistocene ,” the researchers wrote in the study paper.

As per the study, the analysis of the rhino’s wool revealed traces of water fleas or tiny parasitic crustaceans that are extinct in the area.

