چیनी وفد نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی

ISLAMABAD – Chinese Minister for Legal and Political Affairs Chen Mingguo called on Federal Minister for Interior and Narcotics Control Mohsin Naqvi on Saturday.

The duo discussed joint counter-terrorism efforts while agreeing to enhance cooperation against smuggling.It was also agreed in the meeting that the Gilgit Baltistan policemenl will be trained at China’s Xinjiang Police College. For that, it was decided that a Pakistani delegation would also visit Xinjiang soon.

چین، پاکستان، ملکی سطح پر سلامتی، مشترکہ اقدامات،

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

صدر مملکت کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد، اہم ملاقاتصدر مملکت کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود، آصف زرداری نے مولانا کو بندوق کا تحفہ دیا

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

بلاول کی وزیر اعظم سے ملاقات: پنجاب میں تحریری معاہدے پر عملدرآمد نہ ہونے کا شکوہجمعرات کو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

چیمپئنز ٹرافی: آئی سی سی وفد نے پاکستان کے سکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیدیاچیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے آئی سی سی وفد کو چیمپئنز ٹرافی کیلئے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرائی ہے

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

فضل الرحمان آئینی ترامیم کی منظوری اور عدم منظوری کے درمیان فیصلہ کن کردار بن گئےحکومتی وفد اعظم نذیر تارڑ کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کیلئے آن پہنچا، حکومتی وفد واپس گیا تو پی ٹی آئی کا وفد ملاقات کیلئے پہنچ گیا

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

گوگل کا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری اور آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کی تربیت کا فیصلہگوگل کے ایشیاء پیسیفک ریجن کے صدر جناب اسکاٹ بیومونٹ کی قیادت میں گوگل کے 4 رکنی وفد نے اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

کے پی میں بدعنوانی کیلئے بنائی گئی کمیٹی گڈ نہیں بیڈ گورننس کمیٹی ہے: شکیل خانعارف علوی نے بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، عمران خان کو ملاقات میں سب بتاؤں گا: سابق صوبائی وزیر

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »