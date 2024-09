پی پی پی نے قیدارہ میں کارساز غم کے شہداء کی یاد میں بڑا اجتماع کا اعلان

KARACHI: The Pakistan Peoples Party has announced that a grand public gathering will be held in Hyderabad on October 18th to pay tribute to the martyrs of the Karsaz tragedy.

The central and provincial leadership of the party, along with ministers, members of the assembly, and a large number of PPP workers, will participate to honor the martyrs of democracy.

Bilawal Bhutto Zardari

