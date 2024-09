پنجاب گورنر نے حکومت پر تنقید کی، عدلیہ اور ججز کی नियुक्तی کے معاملے میں

KAHUTA - Criticising the government on the issue of constitutional amendment bill and the appointment of judges, Punjab Governor Sardar Saleem Haider has said Prime Minister Shehbaz Sharif is just focusing on how to give extension to the judges instead of giving relief to the poor.

It is not the job of the PM to pick a chief justice out of four or five judges; when it happened in the past, politicians were rebuked and punished, Saleem Haider said. “Similarly, an innocent could not get justice in case a false FIR is registered against him. He has to go from pillar to post to get the false case quashed,” the governor said.

Punjab Governor Sardar Saleem Haider Government Criticism Judicial System Judges Appointment

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:



DunyaNews / 🏆 1. in PK

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

اپوزیشن جماعتوں کی آئینی عدالت کی مشروط حمایت، جے یو آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفتججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے، فضل الرحمان نے بل پر مزید مشاورت کرنے کی تجویز

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

بورڈ این او سی کا مسئلہ: غیر ملکی لیگز میں پاکستانی کھلاڑیوں کی مانگ کم ہونے لگیقومی کرکٹرز کے این او سی کے معاملے پر ہر سیزن میں بحث ہوتی ہے اور اس کی وجہ اس معاملے میں غیر یقینی صورتحال کا ہونا ہے

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »

آئینی ترامیم و ججز تعیناتی، گورنر پنجاب کی وزیراعظم پر سخت تنقیدشہباز شریف غریبوں کی مدد کے بجائے ججز کی توسیع اور من پسند چیف جسٹس لانے میں مصروف ہیں، سردار سلیم حیدر

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

KP پولیس نے ڈیوٹی کے دوران سماجی میڈیا استعمال پر پابندی لگا دیکئی پولیس افسراں کی SOP کی خلاف ورزیوں کے بعد خیبرپختونخوا پولیس نے بھی پنجاب حکومت کے بعد اپنے عملہ کو ڈیوٹی کے دوران سماجی میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔

ذریعہ: 92newschannel - 🏆 21. / 51 مزید پڑھ »

باسط علی کا شعیب ملک پر میچ فکسنگ کا الزام؛ مینٹور بنانے پر پی سی بی پر برس پڑےباسط علی نے بابر اعظم کی ٹیم میں موجودگی کے باوجود حارث کو اسٹالینز کا کپتان بنانے پر بھی شعیب ملک پر تنقید کی

ذریعہ: ExpressNewsPK - 🏆 13. / 53 مزید پڑھ »

مریم کا ڈاکوؤں کے حملے میں شہید اہلکاروں کے بچوں کو مفت تعلیم، گھر اور نوکریاں دینے کا اعلانوزیراعلیٰ پنجاب نے رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کے حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، حوصلہ بڑھایا اور اہلخانہ کو بھی دلاسا دیا

ذریعہ: geonews_urdu - 🏆 15. / 53 مزید پڑھ »