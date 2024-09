پاکستان افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ان کی حکومت کی غلطیوں کو درست کرنا چاہتا ہے

NEW YORK - Pakistan’s permanent representative in the United Nations Munir Akram has Pakistan wants to help the people of Afghanistan and correct the mistakes of their government.

“We are taking action what we deem necessary for our security. We will work to resolve issues with the Afghan government. Geography is not going to change. He emphasised that terrorist group Tehreek-e-Taliban Pakistan is rapidly expanding its influence with the support of the Afghan interim government.

افغانستان، پاکستان، طالبان، سفیر جنرل اقبال اکرم،

