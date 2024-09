پاکستان الیکشن کمیشن نے سیبی کے خالی نشست پر بئےlections کا شیڈول جاری کیا

QUETTA: The Election Commission of Pakistan has released the schedule for the by-elections on vacated seat PB-8 Sibi constituency , Balochistan.

The announcement said that from October 2 to October 4, the candidates will submit their nomination papers, while the names of the candidates will be published on October 5 and the nomination papers of the candidates will be scrutinized by October 9. According to the announcement, the revised list of candidates will be released on October 18, candidates will be able to withdraw their nomination papers by October.The election symbols will be allotted to the candidates on October 22, polling for by-elections will be held on November 14.

انتخابات بئےlections پاکستان بلوچستان سیبی

