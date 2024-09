مصر میں 3,600 سال پرانا دنیا کا قدیم ترین چيز دریافت ہوا

A 3,600-year-old coffin was opened in the Xiaohe Cemetery in Xinjiang , China , during an excavation in 2003, where a substance was draped across the neck of a mummified young woman.

Qiaomei Fu, a paleogeneticist at the Chinese Academy of Sciences in Beijing, told Sky's partner network NBC News: "Regular cheese is soft. This is not. It has now become really dry, dense and hard dust." While the production of cheese has been long depicted in history, the researchers wrote in a study - published in the journal Cell - that the "history of fermented dairy is largely lost in antiquity".

Cheese Mummy Ancient China Xinjiang

