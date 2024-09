ایران کے سربراہ علی خامنہi کو محفوظ جگہ پر منتقل

DUBAI - Iran 's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has been transferred to a secure location inside the country with heightened security measures in place, two regional officials briefed by Tehran told Reuters.

Earlier, Lebanon’s Hezbollah confirmed that its leader Sayyed Hassan Nasrallah was killed in Israeli strikes that wipe out many Beirut buildings.

Iran Khamenei Hezbollah Nasrallah Israel

