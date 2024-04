Utenriksminister Espen Barth Eide skyter ned Energidepartementets ønske om å hoppe over den fjerde energimarkedspakken

Utenriksminister Espen Barth Eide skyter ned Energidepartementet s ønske om å hoppe over den fjerde energimarkedspakken – «Ren energipakke» – og gå rett på EUs nyeste direktiver. Det betyr at det kan bli en het EØS-vår i Stortinget .Kadri Simson, der hun ga Norge og de andre Efta-EØS-landene en frist på fem måneder til å få «Ren energipakke-versjonen» av fornybardirektivet inn i EØS-avtalen.

Konkret er det slik at for eksempel EUs reform av markedsdesign for strømmarkedet er hjemlet i «Ren energipakke.» Denne reformen passerte EU nylig og har som formål å lose billig fornybar kraft frem til forbrukerne. Uten å ha tatt fornybardirektivet inn i EØS-avtalen, er det ikke mulig å slutte seg til denne reformen, som blant annet styrker forbrukernes rettigheter i det europeiske strømmarkedet.

Det har skjedd tidligere at Efta-EØS-landene har fått med EU på å «hoppe over» eldre direktiver. Det skjedde i 2012. Den gang lå Efta-EØS-landene etter med implementeringen av energitjenestedirektivet. Dermed gikk de rett på energieffektiviseringsdirektivet av 2012, som erstattet energitjenestedirektivet.

Det er ikke vanlig at EU-kommisjonen legger et slikt press på Efta-EØS-landene for å avklare EØS-relevansen av et direktiv. EU har over tid uttrykt betydelig irritasjon over sommel med å få direktiver inn i EØS-avtalen. Energisektoren er en sektor der dette nå er et betydelig problem. Det er her de tunge sakene i etterslepet ligger, og det vil vokse når alle de nye direktivene fra «Fit for 55» og «RepowerEU» kommer på bordet.

Utenriksminister Espen Barth Eide Energidepartementet Energimarkedspakke EØS Stortinget

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Teknisk / 🏆 7. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Irans angrep på IsraelSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Irans angrep på IsraelFå siste nytt om Irans angrep på Israel her.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

NRK: Utenriksminister Espen Barth Eide er i KyivSiste nytt fra Dagbladet: Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er i Kyiv, ifølge NRK. Han har holdt en pressekonferanse med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kubela, skriver...

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Veldig alvorligUtenriksminister Espen Barth Eide advarer etter angrepet fra Iran mot Israel: - Dette kan eskalere kraftig.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Iransk angrep mot IsraelUtenriksminister Espen Barth Eide i FNs sikkerhetsråd.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Barth Eide: Nato jobber for sakte for UkrainaUtenriksminister Espen Barth Eide mener det akkurat nå gjøres for lite.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »