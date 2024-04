USA gir garantier for ytringsfrihet til Julian Assange

KortversjonenOppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer High Court i London besluttet i forrige måned at 52 år gamle Assange på nytt kan anke den britiske regjeringens beslutning om utlevering, med mindre USA lovet ham samme ytringsfrihetsvern som en amerikansk statsborger og at han ikke risikerer dødsstraff.

– Disse garantiene er bindende for alle tilstedeværende eller etterfølgende personer som har blitt delegert myndighet til å avgjøre sakene, heter det i dokumentet. 175 års fengselUSA anklager Assange for brudd på den amerikanske spionasjeloven. Dersom han blir funnet skyldig i de 18 tiltalepunktene, risikerer han opptil 175 års fengsel.

USA Garantier Ytringsfrihet Julian Assange Rettsmøte

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgsporten / 🏆 18. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Britisk domstol: Julian Assange får ny mulighet til å anke avgjørelsen om utlevering til USATV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Julian Assange får anke utleveringen til USADommerne i den britiske høyesteretten har talt. Kampen til Julian Assange er ikke over.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

USA vurderer å henlegge straffesaken mot Julian AssangeUSA vurderer å henlegge straffesaken mot Julian Assange etter forespørsel fra australske myndigheter. Julian Assange har forsøkt å hindre utleveringen til USA.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

USA vurderer å droppe straffeforfølgelse av Julian AssangeDet var USAs president Joe Biden selv som sa at landet vurderer det, under et møte med pressen på Det hvite hus.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

USA vurderer å droppe straffeforfølgelse av Julian AssangeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Britisk domstol: Assange får ny mulighet til å anke avgjørelsen om utlevering til USAWikileaks-grunnlegger Julian Assange kan anke avgjørelsen om at han skal utleveres til USA, har domstolen High Court i London avgjort, melder Reuters.

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »