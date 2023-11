Tonje Brenna er Norges mektigste kvinne, ifølge Kapital

Hun peker også på at som nestleder i Ap og partiets nå ubestridte kronprinsesse, har Brenna betydelig innflytelse over Arbeiderpartiets politikk. – Og med sin hånd over arbeidsmarkedet er hun i en genuin posisjon til å tekkes det mektige LO-systemet, som jobber iherdig med å få gjennomslag for kjernesakene sine på arbeidsfeltet, sier redaktør Holth.Utenriksminister Anniken Huitfeldt, som Kapital opprinnelig hadde rangert som Norges mektigste kvinne, faller helt ut av maktlisten etter at hun mistet vervet som utenriksminister.

Kapitals liste over Norges mektigste kvinner preges ellers av mange nye navn, som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung.

