Supporter angrep Al-Ittihad-spiller etter kampen

«SAFF og spillerforeningen i Saudi-Arabia er sjokkert over de skammelige scenene da en tilskuer gikk til fysisk angrep på en Al-Ittihad -spiller, innledes det.

Hendelsen skjedde etter at Al-Ittihad hadde tapt den saudiarabiske supercupfinalen 1-4 for Al-Hilal tidligere i april. Etter oppgjøret kastet Hamdallah vann på en supporter, som svarte med å piske den 33-årige marokkaneren.Se hendelsen i videovinduet øverst: «Heldigvis er disputter med supportere ekstremt sjeldne. Det er grunnen til at handlingene til denne «såkalte» supporteren går mot alt den saudiske fotballen representerer, og vi fordømmer hendelsen fullstendig», skriver forbundet og opplyser at de nå vil gjøre en gjennomgang av publikumsreglene i nasjonen.

«Gjennomgangen vil sikre at oppdaterte regler og forskrifter settes på plass for raskt og effektivt ilegge passende straffer for å unngå gjentakelse av slike hendelser», heter det i meldingen.

