Sol og usikkerhet i været de neste dagene

– I hele landet blir det fint med mye sol de neste par dagene, sier vakthavende meteorolog Sigrid Auganæs ved Meteorologisk institutt til VG.

– Det kan hende at det oppstår noen byger som kan ha litt sludd i seg. Det gjelder for helt fra Sør-Norge til Helgeland, sier Auganæs.For Østlandet forklarer Auganæs at det vil komme kald vind fra nord, men at denne overraskende nok gjør at det blir varmere. Dette fordi vinden gjør at luften på Østlandet ikke rekker å bli kald.– Det er et lavtrykk på vei, men vi er ikke helt sikre på hvor det legger seg.

