Snøvarsel for deler av Norge

Slik så det ut i Bergen tirsdag. Torsdag og fredag kommer det mer snø og det er sendt ut gult farevarsel.Meteorologisk institutt sendte onsdag ut nye farevarsel om mye snø i deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Varslene gjelder torsdag og fredag. – Det er mulighet for svært mye snø, det vil si at det kan bli noe verre enn varslene, særlige for de sørlige delene av Vestland og Rogaland, sier statsmeteorolog Marit Berger til NTB.

– Der er det bare varsel om mye snø, 10–20 cm i døgnet, sier Berger.– Der er et mulighet for 35 centimeter, men det vil være snøbyger i hele området med lokale variasjoner. Noen kan slippe billigere unna, forteller statsmeteorologen.





