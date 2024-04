Russisk-svensk hekkeløper Ludmila Engquist vant OL-gull i 1996

Den russisk-svenske hekkeløperen Ludmila Engquist vant OL-gull på 100 meter hekk med svensk flagg på brystet i Atlanta i 1996.– Kreften hadde allerede spist opp halve ryggvirvelen. Det var som et svart hull der inne, sier hun i SVT-dokumentaren.

Hun kjempet seg tilbake og tok VM-bronse, men i 2001 ble hun dopingtatt under en treningsleir på Lillehammer.Mandag avslørte Aftonbladet detaljer fra SVT-dokumentaren, som at hun har skilt seg fra sin svenske ektemann Johan Engquist etter 29 år. Tirsdag kommer det frem at hun fikk dødsdommen i 2008 med beskjed om at kreften hadde spredd seg til lungene.Takket være cellegiftsbehandlinger finnes det ikke noe spor igjen av kreft i lungene.Er det vanlig?Ifølge nettstedet Kreftlex er det sjelden holdepunkt for kirurgi ved benmargskreft.

Vertebroplastikk en prosedyre der man injiserer sement i smertefulle ryggvirvler med brudd er aktuelt hos utvalgte pasienter.Vis merI dag er hun dermed «trygg» fra kreften og har bare vondt i ryggen når hun anstrenger seg fysisk. – Det var en veldig vellykket operasjon. Men ryggvirvelen gir fortsatt utslag på at jeg har kreft, forteller hun.

Ludmila Engquist Hekkeløper OL-Gull Brystkreft Dopingskandale

