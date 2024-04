Roy Keane kritiserer Erling Haalands prestasjoner

– Jeg er ikke enig, absolutt ikke. Det er som om jeg skulle sagt at han er en manager på league two-nivåKeane har vært manager for henholdsvis Sunderland og Ipswich Town , begge i Championship på andre nivå i engelsk fotball.. Erling er verdens beste spiss, og hjalp oss med å vinne det vi vant i fjor, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola på VGs spørsmål. Det var i studio hos Sky Sport etter 0–0-kampen mellom Manchester City og Arsenal at Roy Keane tok for seg prestasjonen til Haaland.

– Nivået hans i banespillet er så dårlig. Det er ikke bare i dag. Foran mål er han den beste i verden, men i banespillet er det så dårlig. Han er nesten som en League 2-spillerLeague 2 er fjerde nivå i engelsk toppfotball., var blant det Keane sa i kanalens studio. Kritikk var det også å få i engelske aviser: Uttalelsene er blitt en stor snakkis her i Englan

