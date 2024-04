Ricciardo under press på Red Bulls «B-lag»

KortversjonenOppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer Nå er spørsmålet snarere om populære Ricciardo beholder plassen på Red Bull s «B-lag», RB.– Først mistet han plassen i Formel 1 fordi han ikke leverte godt nok, men Red Bull mente han fortsatt hadde det som skulle til og tok ham inn som en erstatter for Nyck De Vries som slet i fjor.

Den italienske versjonen av motorsport.com hevder at Ricciardo har fått et ultimatum; enten leverer du før sommeren, eller du erstattes av Liam Lawson. – En rekke kilder forteller at da Red Bull hentet Daniel Ricciardo tilbake til Red Bull-familien, og så plasserte ham i AlphaTauri, var det for å vurdere om han kunne ta Sergio Pérez’ sete i Red Bull, skriver Lawrence Barretto på Formel 1s hjemmeside.

