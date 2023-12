Professor kritisk til norsk hjelp til rederiene

Professor er kritisk til at rederiene får statlig norsk hjelp. – Fullstendig uenig i resonnementet, svarer Rederiforbundet.Det skjer etter at flere fraktskip har blitt angrepet av den jemenittiske houthi-militsen. – Norge har en av de største handelsflåtene i verden og det er i norsk interesse å bidra til å sikre trygg ferdsel til sjøs, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding da det norske bidraget ble annonsert.

Professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, er kritisk til at norske myndigheter aksepterer en særlig forpliktelse for å beskytte skip som er tilknyttet Norge, men som ikke seiler med norsk flagg. Professor Einar Wigen sier det er viktig å skille mellom hva som er norske interesser og hva som er skipseieres interesser.– Når rederne kaller på Norge for å beskytte skip de selv aktivt unndrar norsk jurisdiksjon, er dette opportunism





btno » / 🏆 4. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

KFUM-spillerne om nedrykket: – Leit for Oslo og norsk fotballNeste år er kompisgjengen fra Ekeberg den eneste Oslo-klubben i eliteserien, men spillerne skulle ønske det ikke var slik.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Frp i Oslo godkjenner budsjettavtalen med byrådspartiene og KrFTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Zelenskyj på Oslo-besøk: – Faktisk skuffendeVi har pengene. Dette er rett og slett for dårlig.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

SE NÅ: Deler ut fredsprisen i Oslo rådhusTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Lars i retten for tredje gang etter drapet på Oppsal i Oslo i 2018I den over fem år gamle drapssaken har det skjedd feil på feil i rettssystemet. Nå skal nye dommere avgjøre om Lars drepte med vilje, eller om det var et uhell.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Nedslående beskjed for Oslo-fotballen: Får null av 100 milliarderOSLO RÅDHUS (VG) Til tross for anleggskrisen i Norges hovedstad, er det ikke satt av penger til hverken nye fotballbaner eller rehabilitering av eksisterende kunstgress i 2024-budsjettet.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »