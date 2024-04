Politiet fjerner sperringene rundt Stortinget etter bombetrussel

Politiet fjerner sperringene rundt Stortinget som ble iverksatt som tiltak i forbindelse med en bombetrussel onsdag formiddag. De har kontroll på en mistenkt.Det er fremdeles ikke kjent hvem som fremsatte trusselen, men politiet vurderer nå at det er trygt å ferdes i og rundt Stortinget i Oslo sentrum. Tidligere på dagen sa innsatsleder Sven Bjelland i Oslo politidistrikt at politiet har mottatt to trusler mot Stortinget, som begge kom tirsdag kveld.

Ifølge politiet kan det se ut til at det er to forskjellige trusler og to forskjellige trusselutøvere. De vet hvem som har framsatt den ene trusselen, men vet ikke om det er samme person som har fremsatt den andre. Bjelland sier politiet har kontroll på personen de vet framsatte en av truslene, men at denne personen ikke pågrepet.Bjelland understreker samtidig at det ikke er uvanlig at det kommer trusler mot Stortinge

