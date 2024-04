Nervene er i høyspenn i Midtøsten nå. Den militære konfrontasjonen mellom Iran og Israel er uavklart og dersom Israel svarer på Iran s drone- og missilangrep, hva kan Iran svare med?– Det er en grunn til at Iran ikke har blitt angrepet. Det er ikke det at Iran s motstandere frykter Iran .

De siste årene har Iran samlet et stort lager av droner med rekkevidde på opptil 2500 kilometer som er i stand til å fly lavt for å unngå radar, ifølge eksperter. Iran har ikke lagt skjul på oppbyggingen, og viser frem sin skare av droner og missiler under militærparader. Irans stridsvogner og pansrede kjøretøy er gamle, og landet har bare noen få store marinefartøyer. To etterretningsfartøyer, Saviz og Behshad, utplassert i Rødehavet, har hjulpet houthi-militsen med å identifisere israelskeide skip for angrep, har amerikanske tjenestemenn sagt.

Og det er nettopp de vennligsinnede militsgruppene – som ikke er en del av Irans væpnede styrker, men er allierte regionale styrker – kampklare, tungt bevæpnet og ideologisk lojale. De vil komme Iran til unnsetning og spille en viktig rolle. – Det er viktig å vite at Iran ikke er alliert med arabiske land, bortsett fra Syria. Men alle andre land i regionen hater Iran, sier han.

