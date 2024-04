Maria Mena, bir yıldır alkol kullanmıyor

Det var i fjor sommer artist Maria Mena stolt kunne dele at hun hadde bestemt seg for å legge alkoholen på hylla. På det tidspunktet hadde hun ikke rørt alkoholholdig drikke på tre måneder.. Siden har hun hyppig delt oppdateringer fra sitt nye og edruelige liv. I januar kunne hun også røpe at hun og kjæresten Morten Kleppa venter sitt første barn.

«Jeg ville se på folk som kunne ta en drink og være fornøyd med det, og jeg måtte innrømme for meg selv at det ikke var meg og aldri kunne være meg. Alkohol hadde blitt denne berg-og-dal-banen jeg aldri fikk en pause fra, og jeg var utslitt».. Mena forklarer at for henne har ikke det vanskeligste vært å kutte ut alkoholen, men heller det å være sosial uten alkohol. Det ble heldigvis enklere med tida..

