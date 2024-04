Kronprins Haakon blir goodwill-ambassadør for One Ocean Expedition 2025-2026

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon har takket ja å bli goodwill-ambassadør for seilskipet Statsraad Lehmkhuls neste store ekspedisjon «One Ocean Expedition 2025-2026».– Menneskers liv og framtid på jorda er avhengig av at vi tar vare på havet. Jeg håper One Ocean Expedition 2025-2026 vil bidra til et stort internasjonalt engasjement for å bedre havets helse, sier Kronpris Haakon.

Ekspedisjonen er en del av FNs satsing på havforskning, for å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om de store utfordringene havet står overfor. – Vi er utrolig stolte og takknemlige for at Kronprins Haakon har valgt å bli goodwill-ambassadør for One Ocean Expedition, sier Haakon Vatle, ekspedisjonsleder og direktør i stiftelsen Statsraad Lehmkuhl. – Hans engasjement og støtte er en sterk motivator for vårt videre arbeid og bidrar i stor grad til at vi når ut med vårt budskap til et globalt publikum, legger Vatle ti

